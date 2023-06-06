Свитолина проиграла второй ракетке мира из Беларуси и не сумела выйти в полуфинал Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) прекратила выступления на Roland Garros-2023. В четвертьфинале уроженки Одессы уступила второй ракетке мира – белоруске Арине Соболенко, которая из-за войны в Украине соревновалась в нейтральном статусе.

Напряженный поединок длился два сета и завершился в пользу спортсменки из страны-агрессора со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте один час и 38 минут.

Для 28-летней украинки это был первый турнир Большого шлема после рождения дочери. Свитолина в десятый раз принимала участие в Открытом чемпионате Франции.

Отметим, что в этом году Элина повторила свой лучший результат на Roland Garros, в четвертый раз в карьере дойдя до четвертьфинала. Ранее украинка добиралась до этой стадии в 2015, 2017 и 2020 годах.

Лучшими результатами Свитолиной на турнирах Grand Slam остаются полуфиналы Wimbledon и US Open в 2019 году.

Напомним, в 1/8 финала Roland Garros-2023 Свитолина выбила россиянку Дарью Касаткину, а перед этим в 1/16 финала в волевом стиле победила еще одну теннисистку из государства-террориста Анну Блинкову.

Таким образом, на французском мейджоре больше не осталось представительниц Украины. Ранее сообщалось, что украинка Леся Цуренко снялась во время матча против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек в 1/8 финала Roland Garros.

Добавим, что Соболенко во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. В полуфинале поклонница самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая победила в 1/4 финала россиянку Анастасию Павлюченкову.

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