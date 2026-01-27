Свитолина прокомментировала исторический выход в полуфинал Australian Open

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (№3 WTA) в 1/4 финала Australian Open-2026.

В четвертьфинале 31-летняя украинка менее чем за час разгромила 21-летнюю третью ракетку мира (6:1, 6:2).

Благодаря выходу в полуфинал Элина также реализовала одну из целей, которые ставила перед собой после рождения ребенка – вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

Реклама

"Неплохо. Я бы сказала – да, я очень-очень довольна тем, как складывается турнир. И, конечно, моей мечтой всегда было вернуться после декретного перерыва. Моей мечтой и целью всегда было снова войти в топ-10.

К сожалению, в прошлом году этого не произошло. Вы знаете, я остановилась после сентября. А потом, когда мы тренировались в межсезонье, я сказала своему тренеру, что все еще хочу вернуться в топ-10. Это и было моей целью в этом году.

Это значит для меня все. Я стараюсь подталкивать себя, стараюсь давать себе мотивацию двигаться дальше. Я очень довольна своей игрой на турнире в Австралии. В целом, это была хорошая поездка для меня, и я очень счастлива выйти в следующий раунд – в полуфинал", – сказала Свитолина.

Свитолина обновила личный рекорд на Australian Open, впервые в карьере пробившись в полуфинал на этом турнире Grand Slam. Ранее она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025). В прошлом году в 1/4 финала Элина потерпела поражение от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

Реклама

В целом Элина в четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не была в финале соревнований Grand Slam.

В полуфинале Свитолина сразится с первой ракеткой планеты "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале победила американку Иву Йович (№27 WTA) со счетом 6:3, 6:0. Этот матч состоится в четверг, 29 января.

Свитолина – единственная украинская теннисистка, продолжающая выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основной сетке турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.