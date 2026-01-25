Свитолина прокомментировала победу над россиянкой и выход в четвертьфинал Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) прокомментировала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№7 WTA) в 1/8 финала Australian Open-2026.

"Я очень-очень довольна сегодняшним выступлением. Мне пришлось по-настоящему бороться и сражаться до последнего розыгрыша. Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада, как смогла себя удержать и справиться с давлением.

Я ожидала тяжелой битвы и большого количества затяжных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, быть максимально сосредоточенной и находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать", – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина выбила вторую подряд россиянку из Australian Open-2026. В третьем круге она одолела "нейтральную" Диану Шнайдер из РФ. Перед этим Свитолина также победила испанку Кристину Букшу и обыграла польку Линду Климовичову.

Свитолина повторила личный рекорд на Australian Open, в четвертый раз в карьере выйдя в четвертьфинал на этом турнире Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

В целом Элина в четырнадцатый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне Grand Slam.

В четвертьфинале Australian Open-2026 первая ракетка Украины посоревнуется с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в 1/8 финала обыграла чешку Каролину Мухову (№19 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3.

Свитолина – единственная украинская теннисистка, продолжающая выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основной сетке турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.