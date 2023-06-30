Свитолина против Уильямс: украинские теннисистки узнали соперниц на старте Wimbledon-2023

Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге основной сетки Wimbledon-2023.

Главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина (№75 WTA) сыграет с экс-первой ракеткой мира, 43-летней американкой Винус Уильямс (№554 WTA).

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№26 WTA) встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро (№167 WTA), которая прошла квалификацию.

Соперницей Марты Костюк (№35 WTA) станет восьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции.

Леся Цуренко (№56 WTA) посоревнуется с американкой Клер Лю (№95 WTA).

Екатерина Байндль (№86 WTA) сойдется с Лейлой Фернандес (№96 WTA) из Канады.

Добавим, что еще три украинки не сумели преодолеть квалификацию Wimbledon-2023. Дарья Снигур и Катарина Завацкая выбыли на старте отбора, а Даяна Ястремская вылетела в финале квалификации от представительницы Швейцарии Селин Наеф – 2:6, 6:3, 4:6.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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