Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая проиграла в финале Итогового турнира WTA-2026, раскрыла сумму своих донатов за время полномасштабной войны с Россией

В интервью Reuters первая ракетка Украины сообщила, что за последние пять лет пожертвовала более миллиона долларов благотворительным фондам, на гуманитарную помощь и инициативы собственного фонда.

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"Прошло уже почти пять лет. Я всегда поддерживала армию и военных. Они всегда поддерживают меня, смотря матчи. У меня много друзей, которые служат стране. По-моему, все зависит от духа, от духа людей. Я очень рада, что могу принести людям в Украине немного счастья. Спорт в целом, а в Украине особенно, действительно объединяет людей ради одной цели — победы", — сказала Свитолина.

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В этом сезоне 32-летняя Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до финалов в Дубае и на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе, стала полуфиналисткой Australian Open и четвертьфиналисткой Roland Garros. Элина завершила 2026 год на шестом месте мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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