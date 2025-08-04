Свитолина разбила седьмую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

В матче 1/8 финала 30-летняя уроженка Одессы разгромила седьмую ракетку мира, финалистку Wimbledon-2025 американку Аманду Анисимову – 6:4, 6:1.

Поединок длился 1 час и 27 минут. Свитолина 4 раза подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

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В четвертьфинале Свитолина сыграет против японки Наоми Осаки (№49 WTA), которая в 1/8 финала разбила латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (№386 WTA) – 6:1, 6:0.

Отметим, что в 1/4 финала Украину также будет представлять Марта Костюк (№28 WTA). За выход в полуфинал она посоревнуется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№12 WTA), которая в 1/8 финала выбила еще одну украинку Даяну Ястремскую (№35 WTA).