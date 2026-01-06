- Дата публикации
Свитолина разгромила бывшую россиянку на старте турнира в Окленде
Элина одержала уверенную победу в первом одиночном матче в 2026 году.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) успешно стартовала в одиночном разряде турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.
В первом круге соревнований 31-летняя украинка победила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию.
Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился разгромной победой Элины со счетом 6:3, 6:1.
За проведенное на корте время Свитолина дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
Элина провела третье в карьере очное противостояние против Грачевой и в третий раз ее победила. Для украинки это был первый одиночный матч в 2026 году.
Во втором круге Свитолина сыграет против британки Кэти Бултер, которая в своем поединке первого раунда одолела украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:3, 6:3.
Ранее сообщалось, что Свитолина выбыла на старте парного турнира в Окленде, где она выступала вместе с легендарной американкой Винус Уильямс.