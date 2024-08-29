Свитолина разгромила Калинину в украинском дерби на US Open-2024 (видео)

Элина отдала Ангелине всего три гейма.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) вышла в третий круг US Open-2024.

Во втором раунде соревнований 29-летняя уроженка Одессы одержала разгромную победу над своей соотечественницей Ангелиной Калининой (№55 WTA) – 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут.

Обзор матча Свитолина – Калинина

Это была третья очная встреча теннисисток. Все три поединка выиграла Свитолина, не проиграв Калининой ни одного сета.

В 1/16 финала Свитолина сыграет против третьей ракетки мира американки Кори Гауфф, которая является действующей чемпионкой US Open. В прошлом году в финале она одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

Ранее в третий круг Открытого чемпионата США-2024 также вышла первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA).

Даяна Ястремская (№34 WTA), Юлия Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) и Екатерина Байндль (№329 WTA) выбыли в первом раунде соревнований.

Напомним, в этом году Украина в основе US Open-2024 была представлена сразу семью теннисистками – это новый национальный рекорд.

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