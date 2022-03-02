Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять страну-оккупанта

Украинская теннисистка решила бойкотировать матчи против спортсменок из РФ и Белоруссии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала разгромную победу над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире WTA в мексиканском Монтеррее.

Уроженка Одессы показала свою стойкую патриотическую позицию и отказалась играть против теннисисток и Российской Федерации и Белоруссии из-за военного вторжения на территорию Украины.

Украинка поставила условие, что выйдет на один корт с Потаповой, только если она будет соревноваться в нейтральном статусе без российского гимна, флага и национальных символов страны-оккупанта.

После решения WTA Потапова играла без флага РФ. Свитолина же вышла на корт в сине-желтой форме и нанесла россиянке сокрушительное поражение - 6:2, 6:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко перед матчем "Милан" - "Интер" обратился к итальянцам с призывом помочь остановить войну в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: