Свитолина разгромила россиянку на старте престижного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№22 WTA) удачно начала выступления на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге 30-летняя уроженка Одессы разгромила россиянку Анну Калинскую (№18 WTA), которая из-за захватнической войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился победой украинки со счетом 6:1, 6:2.

Это была вторая очная встреча теннисисток. Предыдущий их поединок – на турнире в Риме в 2024 году – также выиграла Свитолина.

Во втором круге Элина встретится с победительницей матча между Ребеккой Шрамковой (Словакия) и Кларой Таусон (Дания).

Добавим, что ранее во второй раунд турнира в Дубае также пробилась украинка Даяна Ястремская, обыграв польку Магду Линетт со счетом 6:3, 7:5. Соперницей Ястремской во втором круге станет победительница противостояния между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и "нейтральной" россиянкой Анастасией Потаповой.

Кроме Сиетолиной и Ястремской, на турнире в Дубае выступят еще две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые проведут свои стартовые матчи в понедельник, 17 февраля. Калинина сыграет с "нейтральной" белорусской Викторией Азаренко, а Костюк сразится с чешкой Екатериной Синяковой.

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