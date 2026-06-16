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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Свитолина разгромила россиянку на старте турнира в Берлине

Спортсменка из государства-агрессора решила досрочно сняться с поединка.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине.

В первом раунде соревнований в столице Германии 31-летняя уроженка Одессы разгромила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (№20 WTA).

Первый сет украинская теннисистка выиграла со счетом 6:1, а во второй партии при счете 4:1 в пользу Свитолиной спортсменка с государства-агрессора досрочно снялась с матча.

Во втором круге соперницей Элины станет немецкая теннисистка Ева Лис.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

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Дата публикации
Количество просмотров
163
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