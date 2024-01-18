Свитолина разгромила соперницу и вышла в третий круг Australian Open-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) вышла в третий круг Australian Open-2024.

В матче второго раунда основной сетки Открытого чемпионата Австралии уроженка Одессы одержала разгромную победу над болгаркой Викторией Томовой (№70 WTA).

Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился триумфом Элины со счетом 6:1, 6:3. В течение поединка Свитолина выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку.

Добавим, что Свитолина и Томова встречались на корте в третий раз. Представительница Украины ведет в личных встречах со счетом 3:0.

Элина в девятый раз в карьере сыграет в третьем круге Australian Open. Ей лучший результат на этом турнире Grand Slam – четвертьфинал 2018 и 2019 годов.

В следующем раунде австралийского мэйджора Свитолина сыграет против победительницы матча между чешкой Екатериной Синяковой (№49 WTA) и швейцаркой Викторией Голубич (№85 WTA).

Ранее в 1/16 финала Australian Open-2024 пробились Леся Цуренко и Марта Костюк. Также в третий круг может выйти Даяна Ястремская – в 1/32 финала она сразится против россиянки Варвары Грачевой, выступающей под флагом Франции.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. В прошлом году победительницей соревнований стала "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. Интересно, что именно она станет следующей соперницей Цуренко.

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