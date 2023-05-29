Свитолина разгромила соперницу на старте основной сетки Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала в основной сетке Roland Garros-2023.

В первом круге 28-летняя уроженка Одессы не оставила шансов итальянке Мартине Тревизан, которая занимает 24-е место в рейтинге WTA.

Матч длился один час и 12 минут. Украинка разобралась с оппоненткой за два сета – 6:2, 6:2.

За проведенное на корте время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. Более того, Тревизан даже не смогла добраться до брейкпойнтов.

В следующем раунде французского мейджора Элина встретится с австралийкой Сторм Сандерс (№204 WTA).

Ранее сообщалось, что в первом круге Открытого чемпионата Франции вылетели Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Позже в основной сетке Roland Garros-2023 начнут борьбу еще три украинки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

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