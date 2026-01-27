Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) вышла в полуфинал Australian Open-2026 .

В четвертьфинале 31-летняя украинка разгромила третью ракетку мира 21-летнюю американку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 59 минут. Свитолина выполнила 4 подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

Реклама

Это была четвертая очная встреча теннисисток. До этого украинка победила американку на Australian Open-2021, но дважды уступила ей в 2024 году – на турнире в Окленде и на US Open.

Свитолина обновила личный рекорд на Australian Open, впервые в карьере пробившись в полуфинал на этом турнире Grand Slam. Ранее она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025). В прошлом году Элина остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

В полуфинале Свитолина сразится с первой ракеткой планеты "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале победила американку Иву Йович (№27 WTA) со счетом 6:3, 6:0. Этот матч состоится в четверг, 29 января.

В целом Элина в четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не была в финале соревнований Grand Slam.

Реклама

Свитолина – единственная украинская теннисистка, продолжающая выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основной сетке турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.