Свитолина разгромной победой стартовала на Roland Garros-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) успешно стартовала на Roland Garros-2025.

В матче первого круга основной сетки 30-летняя уроженка Одессы разгромила Зейнеп Сонмез из Турции (№76 WTA) – 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 13 минут. Свитолина дважды подавала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

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Во втором круге соревнований Элина сыграет против победительницы поединка между Лаурой Зигемунд (Германия, №97 WTA) и Анной Бондарь (Венгрия, №87 WTA).

Отметим, что в основе французского мэйджора в этом году участвуют пять украинок. Кроме Свитолиной, автоматически туда попали Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, а Анастасия Соболева выборола право сыграть на первом в своей карьере турнире Grand Slam, преодолев квалификацию.

Матчи основной сетки Roland Garros-2025 состоятся с 25 мая по 8 июня.

Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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Лучший результат среди украинок на Roland Garros-2024 показала Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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