Свитолина разгромной победой вышла в 1/8 финала турнира WTA в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

В третьем круге соревнований 31-летняя украинка одержала разгромную победу над американкой Хейли Баптист (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

Таким образом, Элина взяла реванш у Баптист за поражение в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами в этом году.

Отметим, что Свитолина — седьмая сеяная на турнире в Риме, поэтому она пропускала первый круг. Во втором раунде Элина уверенно победила итальянку Ноэми Базилетти (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет победительница поединка между американкой Мэдисон Киз (№19 WTA) и чешкой Николой Бартунковой (№94 WTA).

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Риме после завоевания титула на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале престижных соревнований в испанской столице Костюк победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Для Марты это второй подряд трофей на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул турнира WTA 250 во французском Руане, одолев в финале другую украинку Веронику Подрез.

