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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина разгромной победой вышла в финал Итогового турнира WTA

В полуфинале первая ракетка Украины уверенно разобралась с чешкой Линдой Носковой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в финал Итогового турнира WTA-2026.

В полуфинале 32-летняя уроженка Одессы одержала разгромную победу над чешкой Линдой Носковой (№8 WTA) — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 5 минут. На счету Элины 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки, 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов, 10 винеров и 18 невынужденных ошибок.

Это была пятая очная встреча теннисисток. Свитолина во второй раз в карьере обыграла Носкову.

Обзор матча

Отметим, что Элина стартовала на турнире с поражения от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (4:6, 0:6), затем одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 6:2), а в решающем, третьем матче группового этапа одолела бесфлажную белоруску Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1).

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

В финале Свитолина снова сыграет против Андреевой, которая в полуфинале победила американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4). Матч за трофей состоится в воскресенье, 15 ноября.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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