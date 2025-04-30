Свитолина разгромной победой вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В четвертьфинале 30-летняя украинка одержала разгромную победу над японкой Моюкой Учидзимой (№56 WTA) – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 54 минуты. За проведенное на корте время Свитолина выполнила 4 подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки.

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Элина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Мадриде. До этого она никогда не заходила на этих соревнованиях дальше второго раунда.

Кроме Учидзимы, на турнире в испанской столице Свитолина также прошла британку Сонай Картал, Елену Рыбакину из Казахстана и Марию Саккари из Греции.

Победная серия Свитолиной продлилась до 11 поединков. До четырех выигранных матчей в Мадриде она одержала две победы за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем завоевала трофей на турнире WTA 250 во французском Руане, обыграв там пятерых соперниц.

Все свои последние одиннадцать матчей Элина выиграла со счетом 2:0, то есть не проиграла ни одного сета – 22:0 по партиям. Это ее личный рекорд по количеству выигранных сетов подряд.

Таким образом, Свитолина приблизилась к повторению личного рекорда по количеству выигранных матчей подряд. Наиболее продолжительной для украинки остается серия из 12 побед, которую она установила в июле-августе 2013 года.

В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и "нейтральной" первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, который состоится 30 апреля в 21:00 по киевскому времени.