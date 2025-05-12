Свитолина разобралась с американкой на пути в четвертьфинал турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/8 финала 30-летняя украинка уверенно обыграла американку Даниэль Коллинс (№35 WTA) – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Свитолина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

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За выход в полуфинал Элина посоревнуется с американкой Пейтон Стернс (№42 WTA), которая в 1/8 финала победила японку Наоми Осаку (№48 WTA) – 6:4, 3:6, 7:6.

Отметим, что Свитолина стартовала на турнире в Риме со второго круга, одержав победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро (№72 WTA). Затем Элина одолела американку Хейли Баптист (№90 WTA).

Свитолина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Она дважды за карьеру выигрывала трофей в Риме – в 2017 и 2018 годах.

Добавим, что на этих соревнованиях Украину также продолжает представлять Марта Костюк (№27 WTA), которая в 1/8 финала сойдется с первой ракеткой мира "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко. Матч состоится вечером 12 мая.

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