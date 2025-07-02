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Свитолина разобралась с белоруской и вышла в третий круг Wimbledon-2025
Элина за два сета переиграла "нейтральную" Александру Саснович.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в третий круг основной сетки Wimbledon-2025.
В матче второго раунда 30-летняя уроженка Одессы одержала уверенную победу над "нейтральной" белоруской Александрой Саснович (№107 WTA) – 6:2, 6:4.
Отметим, что на старте травяного мэйджора Свитолина обыграла Анну Бондар из Венгрии (№75 WTA).
Элина в одиннадцатый раз выступает в основе Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam являются выходы в полуфинал в 2019 и 2023 годах.
В прошлом году Свитолина остановилась в четвертьфинале Wimbledon, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.
В третьем круге Элина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№23 WTA).
Напомним, в основной сетке Wimbledon-2025 стартовали четыре украинки. Марта Костюк выбыла уже в первом раунде. Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева начали с побед и 3 июля проведут поединки второго круга.