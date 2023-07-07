Свитолина разобралась с уроженкой Москвы и вышла в 1/8 финала Wimbledon-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Wimbledon 2023 года.

В матче третьего круга 28-летняя уроженка Одессы (№76 WTA) обыграла американку российского происхождения Софию Кенин (№128 WTA), которая родилась в Москве. Семья Софии переехала в США спустя несколько месяцев после ее рождения.

Поединок длился один час 34 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу украинки.

Отметим, что Свитолина впервые за четыре года вышла в 1/8 финала Wimbledon. Элина в девятый раз играет в основной сетке травяного мэйджора. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam является полуфинал в 2019 году.

За путевку в четвертьфинал Свитолина сразится против белоруски Виктории Азаренко, которая из-за войны в Украине допущена к турниру в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко вырвала путевку в 1/8 финала Wimbledon-2023. Опытная украинка в сверхсложном матче одолела румынку Ану Богдан.

Еще одна украинская теннисистка – Марта Костюк – свой матч 1/16 финала Уимблдона против представительницы США Мэдисон Киз сыграет в субботу, 8 июля.

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