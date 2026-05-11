Свитолина решительно осудила рекомендации МОК по снятию санкций с Беларуси в спорте

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина решительно осудила рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять с Беларуси все санкции в спорте.

"Ракеты все еще летят в Украину. Эти две страны все еще считаются агрессорами. Для нас очень грустно и очень больно видеть, что это даже рассматривается, что об этом говорят", — приводит слова Элины издание Reuters.

7 мая МОК рекомендовал международным спортивным федерациям снять все санкции с Беларуси. Организация выступила за полное восстановление прав белорусских атлетов, что подразумевает их возвращение к соревнованиям под национальной символикой и возможность проведения международных соревнований на территории страны.

Решение, принятое МОК, является рекомендацией, но не обязанностью. То есть все международные федерации и дальше сами будут определять статус белорусских спортсменов на своих турнирах.

Несмотря на последние рекомендации МОК, Международная федерация тенниса (ITF) уже сообщила, что не будет отменять санкции против белорусских атлетов. Как и раньше, им будет запрещено играть под собственным флагом.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину теннисисты из стран-агрессоров допущены к турнирам только в нейтральном статусе, без национальных флагов и гимнов.

