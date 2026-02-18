- Дата публикации
Свитолина с камбэком вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Украинка одолела 13-ю ракетку мира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) победила швейцарку Белинду Бенчич (№13 WTA) в матче 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Поединок завершился волевой победой 31-летней украинки со счетом 4:6, 6:1, 6:3.
Отметим, что во втором круге Элина на отказе прошла испанку Паулу Бадосу (№70 WTA). Украинка получила седьмой номер посева и пропустила первый круг.
В четвертьфинале Свитолина сыграет против хорватки Антонии Ружич (№67 WTA ), которая прошла Елену Рыбакину (№3 WTA) – казахстанка снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.
Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.
Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.