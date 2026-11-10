- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Свитолина с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA
Элина проиграла бесфлажной россиянке Мирри Андреевой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) потерпела поражение от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.
Поединок длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 4:6, 0:6.
Это была третья очная встреча теннисисток. Свитолина во второй раз уступила Андреевой.
Обзор матча
В другом матче стартового тура этой группы бесфлажная белоруска Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой — 7:6, 7:5.
Следующий поединок на турнире Элина проведет в среду, 11 ноября, против Муховой.
Свитолина в четвертый раз в карьере и впервые с 2019 года выступает на Итоговом турнире WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала.
Украина впервые представлена двумя теннисистками на Итоговом турнире WTA. Ранее Марта Костюк дебютировала здесь с поражения от чешки Линды Носковой.
Итоговый турнир WTA продлится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.
Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.