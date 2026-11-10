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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Свитолина с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA

Элина проиграла бесфлажной россиянке Мирри Андреевой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) потерпела поражение от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

Поединок длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 4:6, 0:6.

Это была третья очная встреча теннисисток. Свитолина во второй раз уступила Андреевой.

Обзор матча

В другом матче стартового тура этой группы бесфлажная белоруска Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой — 7:6, 7:5.

Следующий поединок на турнире Элина проведет в среду, 11 ноября, против Муховой.

Свитолина в четвертый раз в карьере и впервые с 2019 года выступает на Итоговом турнире WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала.

Украина впервые представлена двумя теннисистками на Итоговом турнире WTA. Ранее Марта Костюк дебютировала здесь с поражения от чешки Линды Носковой.

Итоговый турнир WTA продлится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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