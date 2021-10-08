Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Для прохода в следующий этап соревнований ей понадобилось менее полутора часов.

Лучшая теннисистка Украины и седьмая в мировом рейтинге, Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

27-летняя Свитолина в рамках 2-го круга соревнований (1/32 финала) уверенно победила представительницу Чехии — Терезу Мартынцову. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Отметим, что за это время Элина осуществила одну подачу "на вылет", допустила четыре двойных ошибки и выиграла 5 из 12 "брейков".

Таким образом, украинка, посеянная на этом турнире под четвертым номером, вышла в третий круг. Там Свитолину ждет румынка — Сорана Кырстя (32 номер соревнований, прим.). Опытная теннисистка в параллельном матче разобралась с японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:3.

Добавим, что продолжают борьбу в Индиан-Уэллсе еще две украинки — Даяна Ястремская и Марта Костюк. Первая в стартовом матче турнира победила Эльзу Жаке из Франции (6:2, 6:4) и теперь во втором раунде померяется силами с Паулой Бадосой (Испания). Что касается Костюк, то она в первом круге одолела Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 1:6, 6:2. Далее Марту ожидает мощная Симона Халеп (Румыния).

Зато, прекратили свое участие в этих соревнованиях Ангелина Калинина и Екатерина Козлова. Они в рамках 1/64 финала уступили Шелби Роджерс (США) — 6:7, 2:6 и Людмиле Самсоновой (Россия) — 4:6, 6:7 соответственно.

Турнир в Индиан-Уэллсе-2020 отменили из-за коронавируса ;

; Действующей победительницей является Бьянка Андрееску.

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