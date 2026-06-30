Свитолина сенсационно проиграла другой украинке на старте Wimbledon-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела пробиться во второй круг Wimbledon-2026.

На старте основной сетки травяного мэйджора Свитолина проиграла другой украинке Дарье Снигур (№77 WTA) — 5:7, 2:6.

Для Дарьи это третья в карьере победа над соперницей из топ-10 мирового рейтинга.

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Во втором раунде Снигур сыграет против француженки Леолии Жанжан (№132 WTA).

Свитолина впервые с 2018 года выбыла в первом раунде Wimbledon. Снигур повторила личный рекорд на этом турнире Grand Slam, выйдя во второй круг.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская отыграла четыре матчбола и вышла во второй раунд Wimbledon-2026.

Матчи основной сетки Wimbledon-2026 будут продолжаться с 29 июня по 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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