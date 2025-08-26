Свитолина сенсационно выбыла в первом раунде US Open-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) не сумела преодолеть первый круг основной сетки одиночного разряда US Open-2025.

В своем стартовом матче на турнире 30-летняя уроженка Одессы проиграла Анне Бондар (№97 WTA) из Венгрии – 2:6, 4:6.

Поединок длился 1 час и 41 минуту. Свитолина дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов.

Реклама

Элина в двенадцатый раз сыграла в основе US Open. Ее лучший результат на этом турнире Grand Slam – полуфинал в 2019 году.

Ранее сообщалось, что первый круг US Open-2025 не смогли пройти другие двое украинок: Юлия Стародубцева уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Блинковой, а Даяна Ястремская проиграла "нейтральной" россиянке Анастасии Павлюченковой.

Единственной представительницей Украины в одиночном разряде US Open-2025 остается Марта Костюк, которая в первом раунде посоревнуется с британкой Кэти Бултер.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Реклама

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.