Свитолина снялась с матча против экс-первой ракетки мира на старте турнира в Цинциннати: какая причина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира WTA1000 в американском Цинциннати.

В первом круге соревнований 28-летняя уроженка Одессы (№26 WTA) должна была сыграть против бывшей первой ракетки мира Каролин Возняцки (№632 WTA) из Дании.

Однако в день матча Свитолина сообщила, что не выйдет на корт из-за травмы.

"К сожалению, после Уимблдона я испытывала боль в ногах, и после Монреаля мне посоветовали пройти обследование. Оно показало определенные проблемы, решение которых требует восстановления и отдыха, поэтому я не смогу играть в Цинциннати в этом году.

Я очень разочарована тем, что выбыла, но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, поэтому это очень тяжело, но я вынуждена воспользоваться советами врача, которые мне дали. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к US Open. Спасибо за понимание", – написала Элина у себя в Twitter.

Добавим, что стартовый раунд турнира в Цинциннати смогла преодолеть только одна из трех украинок, заявленных в основную сетку. Ангелина Калинина (№28 WTA) победила китаянку Чжу Линь (№47 WTA) – 6:3, 7:5. Во втором круге она встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (№5 WTA).

А вот Марта Костюк (№32 WTA) в матче первого раунда проиграла итальянке Жасмин Паолини (№43 WTA) – 2:6, 1:6.

Еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) не смогла пробиться в основу турнира в Цинциннате, уступив на старте квалификации американке Тейлор Таунсенд (№128 WTA) – 1:6, 6:4, 3:6.

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