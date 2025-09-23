- Дата публикации
Свитолина снялась с первого турнира после выступления на Кубке Билли Джин Кинг: известна причина
Элина пропустит престижные соревнования в Китае из-за травмы.
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) из-за травмы бедра.
Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
Место Свитолиной в основной сетке соревнований досталось польке Магде Линетт, которая получила 33-й номер посева.
Последний раз Элина играла в столице Китая еще в 2019 году, когда дошла до четвертьфинала.
Отметим, что на прошлой неделе Свитолина выступала за сборную Украины в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В четвертьфинале Элина одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой и вывела нашу команду в исторический полуфинал.
В полуфинале Свитолина в напряженной борьбе проиграла восьмой ракетке мира итальянке Жасмин Паолини. В итоге "сине-желтые" остановились в шаге от финала.
Таким образом, на турнире в Пекине выступят три украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская будут стартовать со второго круга, а Юлия Стародубцева – с первого.
Поединки первого раунда состоятся 24-25 сентября, а матчи второго круга – 26-27 сентября. Финал запланирован на 5 октября.
Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая будет второй сеяной. Лидером посева является полька Ига Свентек. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустит "тысячник" из-за травмы.