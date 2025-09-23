Свитолина снялась с первого турнира после выступления на Кубке Билли Джин Кинг: известна причина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) из-за травмы бедра.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Место Свитолиной в основной сетке соревнований досталось польке Магде Линетт, которая получила 33-й номер посева.

Последний раз Элина играла в столице Китая еще в 2019 году, когда дошла до четвертьфинала.

Отметим, что на прошлой неделе Свитолина выступала за сборную Украины в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В четвертьфинале Элина одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой и вывела нашу команду в исторический полуфинал.

В полуфинале Свитолина в напряженной борьбе проиграла восьмой ракетке мира итальянке Жасмин Паолини. В итоге "сине-желтые" остановились в шаге от финала.

Таким образом, на турнире в Пекине выступят три украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская будут стартовать со второго круга, а Юлия Стародубцева – с первого.

Поединки первого раунда состоятся 24-25 сентября, а матчи второго круга – 26-27 сентября. Финал запланирован на 5 октября.

Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая будет второй сеяной. Лидером посева является полька Ига Свентек. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустит "тысячник" из-за травмы.