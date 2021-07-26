Свитолина сохранила девичью фамилию после свадьбы с Монфисом: откровенное признание теннисистки

Украинка станет мадам Монфис только после завершения спортивной карьеры.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, пролила свет на вопрос смены своей фамилии после вступления в брак.

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26-летняя спортсменка заявила, что до завершения карьеры будет выступать под девичьей фамилией, и только потом сменит ее для личной жизни. Слова теннисистки приводит btu.org.ua.

"Я не знаю, почему некоторые ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.

Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", - рассказала украинка.

Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений , но потом сошлась и объявила о помолвке.

, но потом и объявила о помолвке. 16 июля Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии. Смотрите яркие фото и видео со свадьбы лучшей теннисистки Украины.

Напомним, сейчас Свитолина представляет Украину на олимпийском турнире в Токио. В первом круге она одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд. 26 июля Элина сыграет во втором раунде против Айлы Томлянович (Австралия), начало матча - в 9:00 по киевскому времени.

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