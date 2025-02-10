Свитолина совершила эффектный камбэк и победой стартовала на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№22 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

30-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над чешкой Маркетой Вондроушовой (№34 WTA).

Матч продолжался 1 час и 55 минут. Украинка "всухую" проиграла первый сет – 0:6, но затем выиграла две следующие партии – 6:2, 7:5.

За проведенное на корте время Элина один раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Это была седьмая очная встреча теннисисток. Четыре из этих поединков завершились в пользу Свитолиной, еще трижды триумфовала чешская теннисистка.

Интересно, что Свитолина лишь во второй раз в карьере победила в матче, в котором уступила в первом сете 0:6. Впервые ей подобное удалось еще на турнире в Риме в 2018 году, когда она одолела россиянку Дарью Касаткину со счетом 0:6, 6:2, 6:3.

В следующем раунде соревнований Элина встретится с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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