Свитолина совершила мощный камбэк и вышла в третий круг Roland Garros

Элина одержала седьмую подряд победу на всех турнирах.
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий раунд основной сетки Roland Garros-2023.
В поединке второго круга Свитолина (№192 WTA) одержала волевую победу над австралийкой Сторм Сандерс (№204 WTA).
Украинка проиграла первый сет со счетом 2:6, но затем оформила яркий камбэк, обыграв соперницу в двух следующих партиях – 6:3, 6:1.
Матч длился один час и 52 минуты. За это время Свитолина выполнила 7 подач навылет и допустила три двойные ошибки.
Приветствующие наследия ✅ @ElinaSvitolina keeping family momentum going completing the comeback proti Sanders 2-6 6-3, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe— Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая, 2023
Отметим, что для Элины это седьмая подряд победа на всех турнирах. Перед Roland Garros она триумфовала на соревнованиях во французском Страсбурге, разбив в финале россиянку Анну Блинкову.
В третьем раунде Открытого чемпионата Франции соперницей 28-летней украинки станет победительница матча между француженкой Каролин Гарсией и Блинковой из государства-террориста, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена только в нейтральном статусе.
Напомним, в стартовом круге Roland Garros-2023 Свитолина разгромила итальянку Мартину Тревизан.
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