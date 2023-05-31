Свитолина совершила мощный камбэк и вышла в третий круг Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий раунд основной сетки Roland Garros-2023.

В поединке второго круга Свитолина (№192 WTA) одержала волевую победу над австралийкой Сторм Сандерс (№204 WTA).

Украинка проиграла первый сет со счетом 2:6, но затем оформила яркий камбэк, обыграв соперницу в двух следующих партиях – 6:3, 6:1.

Матч длился один час и 52 минуты. За это время Свитолина выполнила 7 подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Приветствующие наследия ✅ @ElinaSvitolina keeping family momentum going completing the comeback proti Sanders 2-6 6-3, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая, 2023

Отметим, что для Элины это седьмая подряд победа на всех турнирах. Перед Roland Garros она триумфовала на соревнованиях во французском Страсбурге, разбив в финале россиянку Анну Блинкову.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции соперницей 28-летней украинки станет победительница матча между француженкой Каролин Гарсией и Блинковой из государства-террориста, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена только в нейтральном статусе.

Напомним, в стартовом круге Roland Garros-2023 Свитолина разгромила итальянку Мартину Тревизан.

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