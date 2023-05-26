Свитолина совершила яркий камбэк и пробилась в финал турнира WTA в Страсбурге

Элина впервые после выхода из декрета и возобновления карьеры сыграет в финальном матче.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В 1/2 финала Свитолина в напряженном поединке обыграла француженку Клару Бюрель.

Украинка проиграла первый сет со счетом 4:6, но затем сумела переломить ход встречи и выиграла две партии подряд – 7:5, 6:3.

Матч длился 2 часа и 23 минуты. За проведенное на корте время Свитолина один раз подавала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 8/16 брейкпойнтов.

Свитолина впервые с 2021 года вышла в финал турнира WTA. В финале украинка сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая из-за вооруженной агрессии РФ против Украины допущена к соревнованиям в нейтральном статусе. Игра состоится в субботу, 27 мая.

На пути к финалу Свитолина в первом круге победила американку Луизу Чирико. Во втором раунде соперница украинки Эрин Раутлифф из Новой Зеландии снялась с матча из-за травмы, поэтому Элина автоматически пробилась в четвертьфинал. В 1/4 финала 28-летняя уроженка Одессы победила россиянку Варвару Грачеву.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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