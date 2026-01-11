Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Окленде

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В финале 31-летняя украинка победила китаянку Ван Синьюй (№57 WTA) со счетом 6:3, 7:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. В течение поединка Элина выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Для Свитолиной это 19-й титул WTA в карьере и первый с апреля 2025 года, когда она стала победительницей соревнований во французском Руане.

Отметим, что Элина на старте турнира в Окленде разгромила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию. Во втором круге украинка победила британку Кэти Бултер (№112 WTA), а в третьем раунде одолела британку Сонай Картал (№68 WTA). В полуфинале Свитолина обыграла американку Иву Йович (№35 WTA).

Ранее сообщалось, что Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. За трофей 23-летняя украинская теннисистка поборется против первой ракетки мира "нейтральной" белоруски Арины Соболенко. Матч состоится в воскресенье, 11 января.