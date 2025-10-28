Свитолина стала обладательницей престижной награды за выступление в составе сборной Украины

Элина Свитолина / ITF

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала обладательницей престижной награды "Heart Award" по итогам финального турнира Кубка Билли Джин Кинг-2025.

Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Эта награда вручается теннисисткам, которые представляли свою страну с исключительным мужеством на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде.

В онлайн-голосовании украинка обошла итальянок Жасмин Паолини и Элизабетту Коччаретто, а также американку Джессику Пегулу.

Призовые в размере 10 тысяч долларов Свитолина пожертвовала Svitolina Foundation в поддержку молодых украинских теннисистов.

Следует отметить, что аналогичную награду Элина выиграла за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, в сентябре сборная Украины со Свитолиной в составе дошла до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг, где проиграла Италии. В финале итальянки победили команду США, защитив свой титул.