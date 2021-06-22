Свитолина стартовала с тяжелейшей победы на престижном турнире: решила исход поединка на тай-брейке

Матч длился более двух часов.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

Соперницей пятой ракетки планеты в поединке первого круга стала испанка Паула Бадоса (33-й номер мирового рейтинга). Встреча получилась очень напряженной.

Первый сет остался за Бадосой. Вторую партию разгромно выиграла Свитолина. В решающем сете завязалась упорная борьба. Исход противостояния пришлось решать на тай-брейке, который лучше провела Элина.

Матч длился 2 часа 20 минут.

Истборн. Турнир серии WTA 500. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 2:1 (4:6, 6:1, 7:6 (7:1))

В следующем круге Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана (21-й номер мирового рейтинга).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Олимпиаде в Токио Свитолина будет представлять Украину вместе с Мартой Костюк.

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