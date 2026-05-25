Свитолина сверхтяжелой победой стартовала на Roland Garros-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла во второй круг Roland Garros-2026.

В своем стартовом матче на французском мэйджоре 31-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

Свитолина в тринадцатый раз преодолела первый круг Roland Garros. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam является четвертьфинал, куда она доходила пять раз, в том числе и в прошлом году.

Во втором круге Элина сыграет против победительницы пары испанки Кейтлин Кеведо и француженки Леоль Жанжан.

В этом году право выступить в основной сетке Roland Garros получили семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Кроме Свитолиной, во второй раунд уже пробились Костюк, Стародубцева и Снигур. В то время как Ястремская первой среди украинок выбыла из турнира, проиграв 13-й ракетке мира итальянке Жасмин Паолини — 5:7, 3:6.

Матчи основной сетки Roland Garros-2026 будут продолжаться с 24 мая по 7 июня.

В прошлом году чемпионкой Roland Garros стала американка Кори Гауфф, которая в финале одолела "нейтральную" белоруску Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

