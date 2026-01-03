Свитолина сыграет в паре с легендарной теннисисткой на турнире в Окленде

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в паре с легендарной американкой Винус Уильямс на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

Об этом стало известно из протокола соревнований.

31-летняя Элина и 45-летняя Винус впервые сыграют дуэтом. Для Свитолиной это будет первое выступление в парном разряде с Олимпиады-2020 в Токио.

Первыми соперницами украинско-американского тандема станут Ива Йович из США и Александра Эала из Филиппин. Матч состоится в ночь на вторник, 6 января.

Отметим, что Свитолина выступит в Окленде не только в парном, но и в одиночном турнире. В первом круге она встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.

Первой соперницей Винус в одиночной сетке соревнований в Окленде станет полька Магда Линетт.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку Australian Open-2026.

Также мы рассказывали, что украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции.