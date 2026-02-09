- Дата публикации
Свитолина улучшила свою позицию в топ-10: обновленный рейтинг WTA
Элина поднялась на 9-е место в мировой классификации.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 9-е место.
С момента публикации предыдущего рейтинга Свитолина поднялась с 10-й на 9-ю строчку мировой классификации.
Статус второй ракетки Украины сохранила Марта Костюк, которая продолжает идти 23-й в мировом рейтинге.
Отметим, что украинка Александра Олийникова совершила солидный рывок в рейтинге. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке она поднялась сразу на 20 позиций и стала 71-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.
Украинка Дарья Снигур, которая также остановилась в полуфинале соревнований в Клуж-Напоке, поднялась на 21 позицию и сейчас находится на 123-й строчке рейтинга WTA.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет полька Ига Швентек, а на третьем месте располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой Australian Open-2026.
Рейтинг WTA по состоянию на 9 февраля 2026 года
1. Арина Соболенко – 10 990 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 7 978
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
4. Аманда Анисимова (США) – 6 680
5. Кори Гауфф (США) – 6 423
6. Джессика Пегула (США) – 6 103
7. Мирра Андреева – 4 731
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 267
9. Элина Свитолина (Украина) – 3 205 (+1 позиция)
10. Екатерина Александрова – 3 200 (+1)
11. Белинда Бенчич – 2843 (-2)
…
23. Марта Костюк (Украина) – 1 863
42. Даяна Ястремская (Украина) – 1 225 (+1)
71. Александра Олейникова (Украина) – 894 (+20)
103. Юлия Стародубцева (Украина) – 744 (-1)
123. Дарья Снигур (Украина) – 614 (+21)
199. Ангелина Калинина (Украина) – 369 (-32)
250. Вероника Подрез (Украина) – 280 (+34)
267. Анастасия Соболева (Украина) – 266 (-3)
311. Катарина Завацкая (Украина) – 207 (-5)
Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла Соболенко.
Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.
