Свитолина улучшила свою позицию в топ-10: обновленный рейтинг WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 9-е место.

С момента публикации предыдущего рейтинга Свитолина поднялась с 10-й на 9-ю строчку мировой классификации.

Статус второй ракетки Украины сохранила Марта Костюк, которая продолжает идти 23-й в мировом рейтинге.

Отметим, что украинка Александра Олийникова совершила солидный рывок в рейтинге. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке она поднялась сразу на 20 позиций и стала 71-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.

Украинка Дарья Снигур, которая также остановилась в полуфинале соревнований в Клуж-Напоке, поднялась на 21 позицию и сейчас находится на 123-й строчке рейтинга WTA.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет полька Ига Швентек, а на третьем месте располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой Australian Open-2026.

Рейтинг WTA по состоянию на 9 февраля 2026 года

1. Арина Соболенко – 10 990 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 7 978

3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523

4. Аманда Анисимова (США) – 6 680

5. Кори Гауфф (США) – 6 423

6. Джессика Пегула (США) – 6 103

7. Мирра Андреева – 4 731

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 267

9. Элина Свитолина (Украина) – 3 205 (+1 позиция)

10. Екатерина Александрова – 3 200 (+1)

11. Белинда Бенчич – 2843 (-2)

…

23. Марта Костюк (Украина) – 1 863

42. Даяна Ястремская (Украина) – 1 225 (+1)

71. Александра Олейникова (Украина) – 894 (+20)

103. Юлия Стародубцева (Украина) – 744 (-1)

123. Дарья Снигур (Украина) – 614 (+21)

199. Ангелина Калинина (Украина) – 369 (-32)

250. Вероника Подрез (Украина) – 280 (+34)

267. Анастасия Соболева (Украина) – 266 (-3)

311. Катарина Завацкая (Украина) – 207 (-5)

Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла Соболенко.

Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Ранее мы рассказывали, что Костюк растрогала речью об Украине после финала турнира в Брисбене.