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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина уступила экс-первой ракетке мира в полуфинале турнира в Торонто

Украинка остановилась в шаге от финала.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) не сумела выйти в финал турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

В полуфинале 31-летняя украинка уступила экс-первой ракетке мира польке Иге Швентек (№8 WTA). Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

Это была восьмая очная встреча между теннисистками, в которой Ига одержала пятую победу. Свитолина впервые в 2026 году проиграла Швентек, до этого обыграв ее в Индиан-Уэллсе и Риме.

Для Элины это был 16-й полуфинал на турнирах серии WTA 1000 и третий именно в Торонто, где она в 2017 году завоевала титул.

Для Свитолиной это был седьмой полуфинал в сезоне на турнирах WTA. На двух из них она завоевала титулы — в Окленде и Риме.

В финале Швентек сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч состоится в ночь на 14 августа по киевскому времени.

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