Свитолина уступила именитой соотечественнице в украинском дерби на старте турнира в Риме

Элина за два сета проиграла Лесе Цуренко.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге основной сетки турнира WTA 1000 в Риме уступила своей соотечественнице Лесе Цуренко.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился победой Цуренко со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, что это была первая очная встреча теннисисток с 2017 года. Теперь в их личном противостоянии установился паритет – 2:2.

Во втором раунде соревнований соперницей Цуренко станет американка Бернарда Пера. Матч состоится 12 мая.

Всего во втором круге турнира в Риме сыграют три украинки. С этой стадии выступления начнут новоиспеченная первая ракетка Украины Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская вылетела в первом круге соревнований, проиграв россиянке Анне Калинской (4:6, 2:6), которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

Напомним, ранее Свитолина драматично остановилась в шаге от финала на турнире во Франции.

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