Свитолина уступила пятой ракетке мира и завершила выступления на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№22 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде соревнований 30-летняя уроженка Одессы проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле.

Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7.

За проведенное на корте время Элина пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

Это была седьмая очная встреча теннисисток. Украинка смогла выиграть у американки всего дважды.

Добавим, что Свитолина стартовала на турнире в Дохе волевой победой над чешкой Маркетой Вондроушовой.

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