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Свитолина уверенно обыграла уроженку Москвы на турнире в Мадриде
Элина стала третьей украинкой, которая вышла в 1/8 финала соревнований в испанской столице.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно поднялась на 17-ю позицию в рейтинге WTA, пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.
В третьем круге соревнований 30-летняя украинка победила Елену Рыбакину (№11 WTA), которая родилась в Москве и до 2018-го выступала за Россию, но ныне представляет Казахстан.
Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.
За проведенное на корте время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки.
За путевку в четвертьфинал Элина посоревнуется с представительницей Греции Марией Саккари, которая в 1/16 финала разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1).
Свитолина стала третьей украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала турнира в испанской столице. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Марта Костюк, которые в третьем раунде выбили "нейтральных" россиянок Людмилу Самсонову и Веронику Кудерметову соответственно.
Напомним, Свитолина стартовала на турнире в Мадриде разгромной победой над британской теннисисткой Сонай Картал.