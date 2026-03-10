Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге престижных соревнований 31-летняя украинка уверенно победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Элина выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Обзор матча

Отметим, что Свитолина стартовала в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда, где одолела немку Лауру Зигемунд (№55 WTA) со счетом 7:6, 4:6, 6:3.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет чешка Екатерина Синякова, которая в третьем круге выбила из турнира "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву — 4:6, 7:6, 6:3.

Добавим, что еще одна украинка — Марта Костюк (№28 WTA) — не смогла преодолеть третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв третьей ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана — 4:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки разыграли трофей турнира в Анталии.

Также мы рассказывали, что украинская теннисистка стала победительницей турнира в Португалии.