Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира в Чикаго: кто ее следующая соперница

Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира в Чикаго: кто ее следующая соперница

Элина в двух сетах обыграла румынку Габриелу Русе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго. В матче 1/8 финала 27-летняя украинка убедительно победила румынку Габриелу Русе.

Поединок длился час и 47 минут. Наша соотечественница выиграла обе партии с одинаковым счетом 6:3.

За место в полуфинале Свитолина, посеянная на турнире под первым номером, сразится с Онс Жабер, шестой сеяной. На пути в четвертьфинал представительница Туниса в непростой дуэли прошла американку Джессику Пегулу (1:6, 6:2, 6:3).

Отметим, что Свитолина стартовала на турнире в Чикаго со второго круга, где в двух партиях обыграла американку Аманду Анисимову - 6:4, 6:3.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Свитолина порадовала поклонников эффектными нарядами.

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