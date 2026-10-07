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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира в Пекине

В 1/8 финала Элина обыграла американку Энн Ли.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/8 финала 32-летняя уроженка Одессы обыграла американку Энн Ли (№30 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Это была вторая очная встреча теннисисток. Ранее украинка побеждала соперницу на Roland Garros-2021.

Отметим, что Свитолина пропускала первый круг соревнований в Пекине, а в матче второго раунда одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2. В третьем круге Элина обыграла представительницу Греции Марию Саккари (№33 WTA) — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь (№54 WTA).

Для Элины это первый турнир в Пекине с 2019 года: три последних розыгрыша украинка пропускала (до того — соревнования не проводились).

Ранее сообщалось, что Свитолина вывела сборную Украины в первый в истории финала Кубка Билли Джин Кинг.

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