Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/8 финала соревнований в столице Италии 31-летняя украинка одержала уверенную победу над чешкой Николой Бартунковой (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Украинка дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Элина сыграет с победительницей поединка между чешкой Каролиной Плишковой (№130 WTA) и Еленой Рыбакиной из Казахстана (№2 WTA).

Отметим, что Свитолина — седьмая сеяная на турнире в Риме, поэтому она пропускала первый круг. Во втором раунде Элина уверенно победила итальянку Ноэми Базилетти (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

В третьем круге Свитолина одержала разгромную победу над американкой Хейли Баптист (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Риме после завоевания титула на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале престижных соревнований в испанской столице Костюк победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Для Марты это второй подряд трофей на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул турнира WTA 250 во французском Руане, одолев в финале другую украинку Веронику Подрез.

