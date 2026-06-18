Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине.

Во втором круге соревнований в столице Германии 31-летняя уроженка Одессы уверенно победила немку Еву Лис (№80 WTA) — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Украинская теннисистка 6 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

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В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей поединка между филиппинкой Александрой Эалой (№35 WTA) и второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что в первом раунде этого турнира Элина разгромила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (№20 WTA).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

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