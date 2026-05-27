Свитолина уверенно вышла в третий круг Roland Garros-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в третий круг Roland Garros-2026.

Во втором раунде грунтового мэйджора 31-летняя уроженка Одессы одержала победу над 20-летней испанкой Кейтлин Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4. Матч длился 1 час и 18 минут.

Отметим, что в первом круге Свитолина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

Реклама

В третьем раунде Элина сыграет с немкой Тамарой Корпач (№95 WTA).

Матчи основной сетки Roland Garros-2026 будут продолжаться с 24 мая по 7 июня.

В этом году право выступить в основной сетке Roland Garros получили семь украинок: кроме Свитолиной, это Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Ястремская и Калинина не смогли преодолеть стартовый круг, Снигур выбыла во втором раунде, а Костюк, Стародубцева и Олейникова сыграют матчи второго круга позже.

Реклама

В прошлом году чемпионкой Roland Garros стала американка Кори Гауфф, которая в финале одолела "нейтральную" белоруску Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

Новости партнеров