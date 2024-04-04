Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Чарльстоне (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

29-летняя уроженка Одессы стартовала на этих соревнованиях сразу со второго круга, в котором убедительно обыграла австралийку Дарью Севилл (№108 WTA).

Матч длился 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

За весь поединок Свитолина выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Отметим, что теннисистки должны были сыграть еще утром, но матч перенесли на вечер из-за дождя.

Обзор матча Свитолина – Севилл

В третьем круге (1/8 финала) Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс, которая во втором круге победила представительницу Франции Варвару Грачеву – 6:4, 3:6, 6:2.

Добавим, что ранее в третий раунд турнира в Чарльстоне вышла украинка Ангелина Калинина, одержавшая победу над бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.

За выход в четвертьфинал Калинина сразится с "нейтральной" россиянкой Дарьей Касаткиной, которая публично осудила войну РФ против Украины.

Напомним, другие две украинские теннисистки Даяна Ястремская и Леся Цуренко не смогли преодолеть второй круг турнира в Чарльстоне.

Читайте также:

"Смелый человек": Свитолина поблагодарила российскую теннисистку, осудившую войну РФ против Украины

Расплата за поддержку Лукашенко: белорусскую теннисистку Соболенко не допустили к Олимпиаде-2024

Довела до истерики: Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами (видео)